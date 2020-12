Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Vandalismus

AalenAalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Schillerstraße geparkten Hyundai und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Fellbach-Schmiden: Vandalismus

Das Gebäude der Hermann-Hesse-Realschule wurde am Wochenende mutwillig beschädigt. Unbekannte haben mehrere Fensterscheiben der Frontverglasung am Gebäudeeingang am Samstagnachmittag vermutlich im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 17.45 Uhr eingeschlagen und dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise hierzu wird von der Polizei Schmiden unter Tel. 0711/9519130 erbeten.

