Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Vandalismus - Brandermittlungen

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: In Jugendhaus eingebrochen

Über die Weihnachtsfeiertage wurde in ein Jugendhaus in der Esslinger Straße eingebrochen. Die Täter brachen gewaltsam eine Notausgangstüre auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Nach den ersten Feststellungen wurde dort jedoch nichts entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Sachdienliche Hinweise hierzu werden unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.

Winterbach: Zaunelemente beschädigt

Am Dienstagmorgen riss ein Vandale einen Zaun mutwillig heraus, der auf dem Grundstück der Salierhalle in der Lerchenstraße angebracht war. Eine dunkel gekleidete Person wurde bei der Tatausführung beobachtet, die anschließend flüchtete. Hinweise zum Tatgeschehen, das gegen 4.15 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winterbach: 29-Jähriger durch Autofahrer vorsätzlich verletzt

Der Fahrer eines silbernen Pkw Ford Focus Kombi parkte am Montag gegen 14.15 Uhr widerrechtlich auf einem Behindertenstellplatz auf dem Parkgelände bei einer Drogerie in der Schorndorfer Straße. Er wurde von einem dortigen Security-Mitarbeiter auf sein Fehlverhalten angesprochen, war aber zunächst nicht gewillt wegzufahren. Als der Angestellte zur Beweissicherung das Fahrzeug fotografieren wollte und sich dazu vor das Auto stellte, fuhr der Ford-Fahrer los und verletzte den 29-Jährigen leicht. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall. Zeugen des Tatgeschehens werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Rudersberg: Elektrowerkzeug entwendet

Ein Dieb entwendete über die Weihnachtsfeiertage Elektrowerkzeug im Wert von ca. 700 Euro. Der Täter drang im Wengertweg gewaltsam in ein leerstehendes Gebäude ein, wo die Geräte lagerten. Sachdienliche Hinweise, die zu der Tataufklärung beitragen könnten, wird nun von der Polizei Rudersberg unter Tel. 07183/929316 erbeten.

Leutenbach: Heuballen in Brand gesetzt

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Heuballenbrand am Montagabend auf einem Feld hinter den Sportanlagen im Bereich der Lehenstraße. Zeugen bemerkten kurz vor 22 Uhr die brennenden Heuballen und verständigten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die etwa 100 Heuballen bereits im Vollbrand. Neben dem Tierfutter wurde noch ein Mähwerk sowie ein Pferdeanhänger, welche in der Nähe der Heuballen abgestellt waren, beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung handeln. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

