Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, tätliche Auseinandersetzungen, Diebstähle

AalenAalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Sachschaden

Eine 71-Jährige verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand. Gegen 16.15 Uhr fuhr sie bei Hammerstadt mit ihrem Pkw Opel in die Kreisstraße 3326 ein, wo sie einen aus Richtung Dewangen heranfahrenden Lkw übersah. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Vom Buchenweg kommend, bog ein 23-Jähriger am Montagmittag gegen 13.25 Uhr mit seinem Pkw BMW nach links in die Hopfenstraße ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das dabei gegen einen Gartenzaun prallte. Der 23-Jährige blieb unverletzt; der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 3500 Euro beziffert.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 71-Jähriger am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr mit seinem Pkw BMW einen Pkw Mazda, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Lauchheim: Gegen Mauer gerutscht

Mit ihrem Kleintransporter rutschte eine 30-Jährige am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr im Fuchsmühlenweg auf schneeglatter Straße gegen eine Mauer, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung

Zwischen Bewohnern der Landeserstaufnahmeeinrichtung kam es am Montagabend gegen 22.45 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die im weiteren Verlauf zu Tätlichkeiten führte. Die ersten Abklärungen ergaben, dass wohl vier Männer beteiligt waren. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Neben zwei Streifenbesatzungen rückte auch eine Rettungswagenbesatzung aus. Die Polizei ermittelt.

Unterschneidheim: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3206 zwischen Marktoffingen und Unterwilflingen erfasste eine 53-Jährige am Montagabend gegen 21.15 Uhr mit ihrem Pkw Renault ein Reh, das zusammen mit zwei Artgenossen die Fahrbahn querte. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Neuler-Schwenningen: Kraftstoff und Zuckerrübenmelasse entwendet

Bereits am Heiligen Abend entwendeten Unbekannte aus einem Traktor, der in der Langen Straße abgestellt war, rund 60 Liter Diesel. Außerdem wurden rund 600 Liter Zuckerrübenmelasse im Wert von rund 300 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Einbruchsversuch

Im Zeitraum zwischen dem 24.12.20, 8.00 Uhr und dem 26.12.20, 11 Uhr versuchte ein Einbrecher in ein Gebäude im Keuperweg einzudringen. Dem Täter gelang es jedoch nicht, die Türe zu öffnen, an der Sachschaden entstand. Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen im dortigen Bereich bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Jagstzell: In den Straßengraben gefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 1000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag gegen 13.30 Uhr ereignete. Mit ihrem Pkw Peugeot befuhr eine 26-Jährige die Kreisstraße 3322 zwischen Jagstzell und Ropfershof. Wegen eines auf der engen Straße entgegenkommenden Fahrzeugs wich sie mit ihrem Pkw nach rechts aus, wobei sie auf den Schotterbelag kam. Danach lenkte die Frau stark nach links und geriet mit dem Fahrzeug in den Straßengraben. Zu einer Berührung mit dem anderen Fahrzeug kam es nicht. Die 26-Jährige, die bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitt, wurde ins Krankenhaus nach Ellwangen gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Vorrang missachtet

Am Seebaldplatz ereignete sich am Montagvormittag ein Unfall, bei dem rund 5000 Euro Schaden entstand. Eine 18-jährige Opel-Fahrerin missachtete gegen 8.20 Uhr an der dortigen abknickenden Vorfahrt den Vorrang eines 54-jährigen Opel-Fahrers.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung

Mehrere Streifenbesatzungen rückten gegen Mitternacht von Montag auf Dienstag zu einer Wohnung in den Türlensteg aus. Dort kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei 39 und 25 Jahre alten Männern, die zu einer körperlichen Auseinandersetzung führten, wobei der Ältere vom Jüngeren wohl mehrfach gewürgt wurde. Letztlich musste der Ältere aufgrund seines aggressiven Verhaltens zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen werden. Beide erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell