POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 07.08.2020

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag, 06.08.2020, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 17jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Krad die L 500 aus Lutter kommend in Richtung Bodenstein. In der Nähe des alten Bahnhofs Lutter kam er nach links von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (som)

Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 05.08.2020, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Opferstraße den geparkten PKW einer 19jährigen Frau aus Seesen, indem sie eine Delle in den linken hinteren Kotflügel schlugen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. (som)

