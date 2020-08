Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 06.08.2020

Goslar (ots)

Versuchter Enkeltrickbetrug

Langelsheim. Am Mittwoch erhielt eine 82jährige Langelsheimerin einen Anruf unbekannter Herkunft. Der Anrufer gab vor der Enkel der Seniorin zu sein. Er benötige angeblich Geld weil er an einem Unfall beteiligt gewesen sei. Durch geschickte Gesprächsführung versuchte er seine angebliche Oma dazu zu veranlassen ihr das Geld zu geben. Die Langelsheimerin bemerkte jedoch die Betrugsabsicht und legte auf. Trotz mehrmaliger erneuter Anrufe verhielt sie sich absolut richtig und ging nicht ans Telefon. In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweis am Telefon keine Vermögensauskünfte oder andere private Angaben gegenüber Unbekannten zu machen.

Böschungsbrand

Asteld. Am Mittwochabend geriet eine Grasfläche von ca. 20 Quadratmetern zwischen der Bundesstraße 82 und einem Radweg aus bislang ungeklärter Ursache Brand. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Langelsheim, 05326 / 97878-0.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

