Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist in Ellwangen, Unfallflucht in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Ellwangen: Exhibitionistische Handlungen - Zeugenaufruf

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr beobachteten zwei Spaziergängerinnen in der Nähe des Gemeindeverbindungswegs zwischen dem Reit- und Fahrverein Ellwangen und dem Waldstadion eine männliche Person. Beim Erkennen der beiden Frauen lief die Person in den Wald und wartete ab, bis diese an ihm vorbeikamen. Die Frauen konnten beim Vorbeilaufen sehen, dass der bislang unbekannte Mann mit heruntergelassener Hose dastand, an seinem Penis manipulierte und ihnen zuwinkte. Spaziergänger, die in diesem Bereich ähnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagnachmittag, zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr, einen geparkten weißen VW Passat. Der VW war in Schwäbisch Gmünd, in der Buchstraße, auf dem Parkplatz eines Baumarktes, abgestellt und wurde dort von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der Fahrertür gestreift. An dem Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

