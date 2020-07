Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Audi missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Heubach (ots)

Ein 49-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstag gegen 16 Uhr die bevorrechtigte Landstraße 1162 von Möhnhof kommend in Richtung Bartholomä. An der Einmündung der Landstraße 1221 nach Böhmenkirch wollte eine 26-jährige Audi-Fahrerin nach links auf die L 1162 einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden MV Augusta-Lenker und es kam zum Unfall. Die Audi-Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl der Motorradfaherer lebensgefährlich verletzt wurde. Die 26-Jährige konnte im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ermittelt werden. Sie muss nun außer wegen unterlassener Hilfeleistung auch mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Auch ihr Führerschein muss die Audi-Fahrerin vermutlich abgeben. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Der Rettungsdienst war außer mit einem Rettungshubschrauber mit zwei Rettungsfahrzeugen, die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort. Der Audi wurde nur leicht beschädigt, die MV Augusta erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Der Verkehrsunfall wurde vom Verkehrsdienst in Aalen aufgenommen. Es werden noch weitere Zeugen gesucht, die den Unfall beobachten konnten, eventuell Angaben zu den Fahrern machen können oder denen die Fahrzeuge bereits vorher möglicherweise mit einer auffälligen Fahrweise aufgefallen wären. Hinweise nimmmt der Verkehrsdienst in Aalen Tel. 07361/ 5800, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell