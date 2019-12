Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Leicht verletzt nach Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Eine 66-jährige Oerlinghauserin und eine 22-jährige Bielefelderin verletzten sich am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Detmolder Straße/Hauptstraße. Die Bielefelderin wollte gegen 21:15 Uhr mit ihrem Dacia nach links in Richtung Bielefeld abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem VW der Oerlinghauserin, die auf der Detmolder Straße in Richtung Oerlinghausen unterwegs war. Beide Frauen verletzten sich bei dem Zusammenstoß der Wagen leicht. Die 22-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 16000 Euro. Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen telefonisch unter 05222 98180 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell