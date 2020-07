Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Rommelshausen: Pkw übersieht Motorrad

Am Freitag um 16:00 Uhr wollte eine 28 -jährige mit ihrem Pkw VW in der Lortzingstraße vom rechten Fahrbahnrand ausparken und übersah einen auf der Straße fahrenden Motorradfahrer. Es kam zu einer Kollision und der 21 -jährige Suzuki-Fahrer sowie seine 16 -jährige Sozia stürzten auf die Straße. Durch den Sturz erlitten der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Waiblingen: 10 Pkw-Aufbrüche an Bahnhöfe

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden jeweils im Bereich der Bahnhöfe in den Ortsteilen Remshalden-Geradstetten, Remshalden-Grunbach und Weinstadt-Endersbach an insgesamt 10 geparkten Fahrzeuge eine Seitenscheibe eingeschlagen und verschieden Gegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07151/950422.

Ostalbkreis

Gschwend: Schwerer Motorradunfall

Am frühen Samstagmorgen um 05:20 Uhr befuhr ein 18 -jähriger Motorradfahrer mit einer KTM die K 3249 von Hönig kommend in Richtung Mittelbronn. Nach einer langgezogenen Rechtskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 30 -jährige Renault-Lenkerin leitete sofort eine Vollbremsung ein und versuchte nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer kollidiert mit seiner linken Fahrzeugseite mit dem linken Frontbereich des Renault. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Sachbeschädigungen durch Brandlegung

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:20 Uhr wurden in der Heidenheimer Straße auf dem Gelände des Berufschulzentrums durch Unbekannte abgelagerte Holz-Paletten in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Im Anschluss wurde ein weiteres Feuer in der Donaustraße festgestellt. Dort brannte ein städtischer Mülleimer welcher ebenfalls durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde. Hier entstand kein nennenswerter Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter Telefonnummer 07171-3580 entgegen.

Landkreis Schwäbisch Hall

Ilshofen: Radfahrerin auf Gartenmauer gestürzt.

Am Freitagabend um 19:10 Uhr befuhr eine 14 -jährige Fahrradfahrerin die Schmerachaue in Richtung Bahnhofstraße. Dort wollte sie von der Straße auf den Gehweg fahren und überfuhr den abgesenkten Bordstein in einem zu flachen Winkel. Hierbei kam sie zu Fall und stürzte gegen eine angrenzende Gartenmauer. Das Mädchen trug keinen Fahrradhelm und musste mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Es entstand kein Sachschaden.

