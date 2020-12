Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Autofahrer zu schnell in der Kurve

Waiblingen:Waiblingen: (ots)

Ein 21-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Montag gegen 15.30 Uhr die Bundesstraße von Winnenden in Richtung Schorndorf. Im Kurvenbereich von der Überleitung der B 14 zur B 29 war er auf der regennassen Fahrbahn zu schnell und kam deshalb nach rechts von der Straße ab. Das Auto stieß dort gegen ein Verkehrszeichen und gegen eine Mauer, ehe es dann auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Autofahrer verletzte sich leicht beim Aufprall. An seinem Pkw entstand ein Totalschaden, der auf 1500 Euro beziffert wurde. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war während den Bergungsmaßnahmen kurzfristig für etwa 15 Minuten gesperrt.

