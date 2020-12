POL-AA: Ostalbkreis: Raub, Unfälle, Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: 55-Jähriger ausgeraubt-Hinweise gesucht

Ein 55-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag das Opfer eines Raubes. Mit seinem Rollator war der Mann gegen 17 Uhr auf dem Weg in Richtung Mahnmal auf der Schillerhöhe, wo er unvermittelt von einem bislang Unbekannten durch einen Schlag in den Rücken zu Boden geworfen wurde. Der Täter hielt dabei ein Messer in der Hand. Anschließend leerte er eine Umhängetasche, welche der Geschädigte im Korb des Rollators mitführte. Er entwendete eine Bankkarte sowie Medikamente und flüchtete schließlich. Der Täter wird als ca. 35 bis 40 Jahre alt und ca. 175 bis 180 cm groß beschrieben. Seine Statur ist kräftig und sportlich, bekleidet war er mit einer dunkelblauen oder schwarzen Jeans und einem schwarzen Kapuzenshirt. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz und hatte zusätzlich einen Schal ins Gesicht gezogen. Weitere Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der L1165, Höhe Ölmühle, kam am Montag gegen 8.45 Uhr ein 30 Jahre alter Fahrer eines Mercedes bei winterlichen Straßenverhältnissen auf die Gegenfahrspur und stieß dabei mit einem 46-jährigen Ford-Fahrer zusammen. Es entstand Schaden von rund 5000 Euro. Der Verursacher war mit Sommerreifen unterwegs.

Ellwangen: Auffahrunfall

In der Dalkinger Straße ereignete sich am Montagvormittag ein Auffahrunfall, bei dem rund 5000 Euro Schaden entstand. Ein 87-Jähriger fuhr an der dortigen Ampel gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes auf den BMW eines 56-Jährigen auf. Beide fahren bleiben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Hinweise zu Pkw-Brand gesucht

Wie bereits berichtet, brannte am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 0.45 Uhr in der Werrenwiesenstraße ein BMW (siehe angefügte Ursprungsmeldung). Mittlerweile wurden Spurensicherungsmaßnahmen an dem Fahrzeug durchgeführt. Demnach kann ein technischer Defekt mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, sodass die Kriminalpolizei weiterhin davon ausgeht, dass der BMW vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht. Die Kripo bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise bezüglich Personen oder Fahrzeuge, die im dortigen Bereich aufgefallen sein könnten.

Ursprungsmeldung vom 25.12.2020, 08:17 Uhr:

Schwäbisch Gmünd - Pkw angezündet

Am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 00:45 Uhr setzten zwei unbekannte Täter einen schwarzen BMW in der Werrenwiesenstraße in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der BMW bereits im Vollbrand. Eine Nachbarin hörte einen Knall und sah zwei männliche Personen vom brennenden Pkw wegrennen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein neben dem BMW geparkter nicht zugelassener Mercedes S 400 ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann vor Ort im Einsatz.

