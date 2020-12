Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Wohnmobil ausgebrannt & Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Leutenbach: Von Straße abgekommen

Ein 85 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 14:40 Uhr an der Anschlussstelle Nellmersbach von der B14 ab und wollte anschließend nach links auf die Weinbergstraße in Richtung Hertmannsweiler abbiegen. Aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit kam er hierbei von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Pkw des Seniors war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7000 Euro geschätzt.

Waiblingen-Hohenacker: Wohnmobil ausgebrannt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Sonntagmorgen gegen 9:45 Uhr ein in der Kriegsbergstraße abgestelltes Wohnmobil in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Frontbereich des Fahrzeuges bereits in Vollbrand, ein vollständiges Ausbrennen konnte nicht mehr verhindert werden. Zwei neben dem Wohnmobil geparkte Pkw wurden beim Brand ebenfalls beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Berglen: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Ein 66-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 13:45 Uhr die Kreisstraße 1915 von Oppelsbohm kommend in Richtung Rettersburg. Kurz vor Rettersburg wollte er einen silbernen Mercedes überholen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 34-Jährigen. Beide Autofahrer erlitten beim Unfall schwere Verletzungen, sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der bisher unbekannte Fahrer des silbernen Mercedes wird dringend als Unfallzeuge gesucht. Er sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Kaisersbach: Drei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Eine 52 Jahre alte Toyota-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 14 Uhr die Landesstraße 1120 und bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrenden Autos aufgrund eines Pkw, der in Richtung Fratzenklingenhof abbog, bremsen mussten. Aufgrund dessen fuhr sie zunächst auf den vor ihr fahrenden Audi eines 24-Jährigen auf, dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor fahrenden Mazda einer 42 Jahre alten Autofahrerin aufgeschoben. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7000 Euro geschätzt, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Winterbach: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung L 1140 / Winterbacher Straße. Der Radfahrer wollte von einem Verbindungsweg nach rechts auf die Landesstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit einer 76 Jahre alten KIA-Fahrerin, die kurz zuvor aus Richtung Rohrbronn kommend nach links in Richtung Winterbach abgebogen war. Der Fahrradfahrer, der ohne Helm unterwegs war, kam nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Backnang/Murrhardt: Zwei Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Am Wochenende wurden von der Polizei zwei Autofahrer ertappt, wie sie unter Drogeneinwirkung mit ihrem Pkw unterwegs waren. Am Samstagnachmittag stoppten Polizeibeamte in der Sulzbacher Straße in Backnang einen 26-jährigen VW-Fahrer zu einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle. Hierbei ergab sich bei dem Autofahrer konkrete Verdachtsmomente einer Drogenbeeinflussung. Die Polizei untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt und leitete fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen ein. Die Weiterfahrt eines weiteren Autofahrers wurde am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr untersagt. Dieser Autofahrer wurde in der Fornsbacher Straße in Murrhardt von der Polizei angehalten. Im Auto des 18-jährigen Citroen-Fahrers roch es stark nach Cannabis. Zudem stand der junge Mann unter Drogeneinwirkung, weshalb er sich einer Blutuntersuchung unterziehen musste. Weil der 18-Jährige noch eine geringe Menge Cannabis im Fahrzeug mitführte, wurde noch ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell