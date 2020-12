Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:Unfälle, Farbschmierereien, verbotene Ansammlung

AalenAalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 36-Jähriger seinen Pkw Dacia am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Gartenstraße anhalten. Die 35 Jahre alte Fahrerin eines Linienbusses erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Fußgänger leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 83-jähriger Fußgänger am Sonntagabend zu, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw Mini in der Kopernikusstraße rückwärts in eine Einfahrt, wobei er den Fußgänger übersah. Der 83-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht; am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Rainau: Farbschmierereien

Zwischen dem Heiligen Abend und Sonntagmorgen, 8 Uhr sprühten Unbekannte mehrere Stellen am Bucher Stausee Buchstaben und Wörter auf, wobei ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Bierflasche auf Sicherheitsdienst geworfen

Trotz Ausgangsbeschränkung und Ansammlungsverbot hielten sich mehrere Personen am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr im Freien in der Werrenwiesenstraße auf, wo sie wohl Alkohol, Tabak und Betäubungsmittel konsumierten. Nachdem Anwohner und auch zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachteten, wie die Heranwachsenden gegen einen geparkten Pkw traten und lautstark herumschrien, griffen die Sicherheitsmitarbeiter ein und mahnten die Personen zur Ruhe, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Beim Wegrennen drehte sich ein 19-Jähriger um und warf aus geringem Abstand eine Bierflasche in Richtung eines der Mitarbeiter, der gerade noch ausweichen konnte. Der 19-Jährige und zwei weitere Personen konnten von den Sicherheitskräften bis zum Eintreffen der Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen anrückte, festgehalten werden. Es wurden rund 2 Gramm Marihuana aufgefunden, die einem 21-Jährigen zugeordnet werden konnten. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen der Vorfälle sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 36-Jähriger am Sonntagmittag verursachte. Mit seinem Pkw Citroen befuhr er gegen 14 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Lorch-Ost und Lorch-West kam er nach rechts von der Straße ab, befuhr kurzzeitig den dortigen Grünstreifen und verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte frontal in die Mitteilleitplanke und drehte sich um 360 Grad ehe der 36-Jährige den Pkw auf den Seitenstreifen steuern konnte. Von einer zufällig vorbeikommenden Rettungswagenbesatzung wurde der Unfallverursacher vor Ort behandelt und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. wurde die Freiwillige Feuerwehr Lorch hinzugezogen.

