POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 10:30 Uhr: Ein Einbruch, Sachbeschädigung an Schule, Beschädigter Pkw und eine Unfallflucht

Sulzbach an der Murr: versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Mittwoch, 23.12.2020, 19:30 Uhr, bis Samstag, 26.12.2020, 16:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in Sulzbach an der Murr, im Horben, in ein Firmengebäude ein. Nachdem die Unbekannten über einen Zaun stiegen, brachen sie eine Notausgangstür auf der Gebäuderückseite auf. Zum jetzigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise auf die unbekannte Täterschaft nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Sachbeschädigung an der Hermann-Hesse-Realschule

Bislang Unbekannte beschädigten am Samstagnachmittag, zwischen 12:00 Uhr und 17:45 Uhr, auf unbekannte Weise eine Glasscheibe an der Eingangstür der Hermann-Hesse-Realschule in Schmiden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Winnenden: Auto zerkratzt

Ein grüner Nissan X-Trail, der in Birkmannsweiler in der Hauptstraße abgestellt war, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch bislang Unbekannte mittels Kratzer im Lack beschädigt. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07951/6940.

Waiblingen: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 14, zwischen Waiblingen Süd und dem Teiler B14/ B29 ein Verkehrsunfall. Ein 36-jährige BMW-Fahrer kam aufgrund seiner Alkoholeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einer Betonschutzmauer und schleuderte quer über die Fahrbahn, ehe er an einem Verkehrszeichen zum Stillstand kam. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß, ohne die Unfallstelle abzusichern. In einem nahegelegenen Feld konnte er von einer Streife auf dem Bauch liegend angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der fahrunfähige BMW wurde abgeschleppt. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von 3 000 Euro. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Der Fahrer hat mit Anzeigen zu rechnen.

