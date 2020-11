Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb am Baumarkt

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Am Montag, gegen 11.20 Uhr, wurde ein 50-jähriger Lüdenscheider Opfer von Dieben. Er bezahlte Waren in einem Baumarkt an der Hohen Steinert und stellte kurze Zeit später, beim Verladen der Ware fest, dass unbekannte Diebe ihm die Geldbörse gestohlen hatten.

Erneuter Appell der Polizei: Achten Sie auf die sichere Aufbewahrung ihrer Portemonnaies. Trennen Sie Bargeld, Karten und PIN voneinander. Bleiben Sie Fremden gegenüber misstrauisch und meiden Sie Gedränge.

