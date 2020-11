Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbrüche/ Taschendieb

IserlohnIserlohn (ots)

In der Pütterstraße wurden in einem Mehrfamilienhaus innerhalb der letzten Tage mehrere Keller durch einen unbekannten Täter aufgebrochen. Über Art und Umfang können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Ein 87-järiger Senior war am Theodor-Heuss-Ring gegen 11 Uhr einkaufen. Nachdem er die Ware bezahlt und sich auf den Weg nach Hause machte, stellte er dort den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Eine 54-jährige Iserlohnerin wurde am gestrigen Mittag, gegen 12:30 Uhr, Opfer von Dieben. Sie stellte in der Wermingser Straße fest, dass Unbekannte ihr das Portemonnaie aus der umgehängten Handtasche gestohlen hatten.

Erneuter Appell der Polizei: Achten Sie auf die sichere Aufbewahrung ihrer Portemonnaies. Trennen Sie Bargeld, Karten und PIN voneinander. Bleiben Sie Fremden gegenüber misstrauisch und meiden Sie Gedränge!

