Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Ingelheim - Fahrraddieb geschnappt

Ingelheim (ots)

Montag, 25.05.2020, 18:45 Uhr

Ein Fahrraddieb konnte am Montagabend in Nieder-Ingelheim gestellt und der Polizei übergeben werden. Ein 54-Jähriger Ingelheimer staunt nicht schlecht, als ihm am Montagabend gegen 18:45 Uhr ein ihm unbekannter Mann, auf dem Fahrrad seiner Frau entgegenkommt. Der 54-Jährige handelt sofort, hält den Mann fest und verständigt die Polizei. Als die Ingelheimer Beamten eintreffen, nehmen sie den 29-Jährigen Fahrraddieb in Empfang. Der 54-Jährige kann nach der Anzeigenaufnahme das Fahrrad unversehrt seiner Frau zurückbringen.

