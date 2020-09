Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Edelstahl-Bierfässer gestohlen - Fahndung nach Insassen eines LKW mit polnischen Kennzeichen

Gießen (ots)

Lich:

Auf mehrere leere Edelstahl-Bierfässer (50L) einer Brauerei in Lich hatten es Unbekannte in der vergangenen Woche abgesehen. In der Nacht zu Donnerstag transportierten sie offenbar eine bislang unbekannte Anzahl an Fässern in einen LKW und fuhren mit diesem davon. Nach ersten Erkenntnissen wurden 348 Fässer gestohlen. Etwa 24 Stunden später, in der Nacht zu Freitag, gegen 02.25 Uhr fiel einer Polizeistreife ein LKW mit polnischem Kennzeichen am Außengelände des Brauereilagers auf. Die Tür des Fahrzeuges stand offen, als die Polizisten den LKW überprüfen wollten. In dem Lastkraftwagen waren 115 leere Bierfässer gelagert. Offenbar wurden die Unbekannten durch die Streife gestört und flüchteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Beamten stellten das etwa 19 Jahre alte Fahrzeug sicher. Bei beiden Taten wurde von den Unbekannten offenbar der gleiche Lkw genutzt. Vermutlich ist es ein ausrangiertes altes Fahrzeug einer Spedition in Deutschland. Wem ist in den Nächten zu Donnerstag und Freitag ein weißer polnischer LKW mit roter und schwarzer Aufschrift, sowie dunkelgrünen Streifen aufgefallen?

Wer hat in der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen in Bezug auf den beschriebenen LKW mit polnischen Kennzeichen, in dem Bereich gemacht?

Wer kann Hinweise auf die Insassen des Fahrzeuges geben?

Wo wurden in den letzten Tagen mehrere dieser beschriebenen Bierfässer als ungewöhnliche Leergutmenge abgegeben oder angeboten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

