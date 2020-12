Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Verpuffung in Heizungskeller, Wildunfall

AalenAalen (ots)

Rot am See: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag zwischen 11:30 Uhr und hebelte ein Unbekannter ein Fenster eines Wohngebäudes im Elsässer Ring auf. Der ungebetene Gast durchsuche offenbar das Gebäude nach möglichem Diebesgut. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeuge sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Stimpfach-Randenweiler: Verpuffung in Heizungskeller

Am Sonntag kam es kurz vor 14:00 Uhr in der Vogelsangstraße zu einer Verpuffung im Heizungskeller. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 50 Kräften vor Ort im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Verletzt wurde niemand. Grund für die Verpuffung war möglicherweise ein technischer Defekt der Heizungsanlage.

Mainhardt: Wildunfall

Am Sonntag kurz vor 1:00 Uhr war eine 28-Jährige mit ihrem Ford Edge auf der B14 aus Richtung Michelfeld nach Bubenorbis unterwegs. Al s ein Reh versuchte die Straße zu queren, wurde es von dem PKW erfasst und getötet. An dem SUV entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell