Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter zahlte mehrfach mit gestohlener Karte - Tatverdächtiger identifiziert

BonnBonn (ots)

Am Freitag (11.12.2020) hatten wir in unserer Pressemitteilung von 11:12 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4788529) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem unbekanntem Mann gesucht. Dieser soll zwischen dem 09.11.2020 und dem 12.11.2020 mit einer zuvor entwendeten Debitkarte, unter anderem in einem Schreibwarengeschäft sowie einer Tankstelle in Alfter, Zahlungen von rund 1.800 Euro getätigt haben.

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich nach mehreren Zeugenhinweisen identifiziert. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

