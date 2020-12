POL-BN: Bonn-Dransdorf: Unbekannte entwendeten Firmenwagen - Fahrzeug wurde brennend in Wesseling aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Bonn

Bei einem versuchten Geschäftseinbruch am Sonntag (13.12.2020) entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Mercedes Vito von dem Gelände einer Gebäudereinigungsfirma auf der Bunsenstraße in Dransdorf. Auf der Ladefläche des Wagens befand sich nach Angaben des Geschädigten eine Wasserfilteranlage im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach der Spurenlage hatten die Täter im Laufe des Sonntages zunächst vergeblich versucht die Tür zu einer Lagerhalle der Firma aufzuhebeln. Letztlich entwendeten die Unbekannten das Firmenfahrzeug von dem Betriebsgelände.

Zeugen meldeten der Polizei am Abend gegen 22:15 Uhr dann einen im Vollbrand befindlichen Wagen auf einem Parkplatz in Wesseling. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den zuvor in Drandsorf entwendeten Mercedes. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Wasserfilteranlage luden die Täter offenbar vor der Inbrandsetzung ab (siehe auch Pressemeldung der Polizei des Rhein-Erft-Kreises https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4790563).

Die Ermittler des auf Einbrüche spezialisierten Kriminalkommissariats 34 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zu dem Geschehen unter der Rufnummer 0228 15-0.

