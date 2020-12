Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hoholz: Zeugin wählte 110 - Zwei Einbrecher festgenommen

Bonn (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der Nacht zu Sonntag (13.12.2020) gegen 03:30 Uhr mehrere Personen, die sich an der Eingangstür eines Geschäftes auf der Gielgenstraße in Hoholz zu schaffen machten.

Die Frau wählte umgehend den Polizeinotruf 110. Sofort begaben sich mehrere Streifenwagen, darunter auch zwei der Polizeiwache in St. Augustin, zum Tatort und in die Nahbereiche. Als die Täter die herannahenden Polizeifahrzeuge bemerkten, flüchteten sie. Zwei Männer, ein 29-Jähriger und ein 36-Jähriger, konnten unweit des Tatortes festgenommen werden. Ein dritter flüchtiger Täter wurde von den Beamten zu Fuß verfolgt. Seine Spur verlor sich an der Einmündung zum Friedensweg.

Die Verdächtigen hatten nach der Spurenlage bereits die Eingangstür aufgehebelt. In dem Laden ließen sie ein Brecheisen zurück. Ob die Täter etwas entwendeten ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Die Festgenommenen wurden ins Polizeipräsidium gebracht. Im Laufe des Montages werden die Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Hier führte der schnelle Notruf der Zeugin zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

