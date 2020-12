Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg

Duisdorf: Autofahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

BonnBonn (ots)

Weil ein 31-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag (13.12.2020) in Plittersdorf während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte, hielt ihn eine Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg gegen 16:35 Uhr auf der Godesberger Allee an. Aus dem Fahrzeuginneren war für die Beamten ein deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar. Der 31-Jährige gab an, dass man sich einen Drogenschnelltest sparen könne. Er hätte am Vorabend einen Joint geraucht. Dem Mann wurde auf der Wache an der Zeppelinstraße von einem Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen.

Polizeibeamte der Wache Duisdorf überprüften ebenfalls am Sonntag (13.12.2020) gegen 23:45 Uhr einen 18-jährigen Autofahrer auf der Rochusstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Es ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht und so wurde auch dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

In beiden Fällen wurden neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

