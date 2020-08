Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntag (02. August 2020) gegen 09.00 Uhr eine Grundstücksumrandung an der Wember Straße. Der Unbekannte fuhr mit seinem Auto aus bislang nicht bekannten Gründen gegen eine Mauer, die den Garten des Hauseigentümers von der Straße abgrenzt und flüchtete anschließend vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug konnte ein Teilkennzeichen abgelesen werden, das KLE-OD??? lautet. Hinweise zum Fahrzeug und/ oder zum Fahrer nimmt die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

