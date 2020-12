Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201214-6: Zeugen bemerkten Fahrzeugbrände - Wesseling

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Mehrere Zeugen bemerkten zwei brennende Fahrzeuge und informierten Feuerwehr und Polizei. In beiden Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Am Sonntag (13. Dezember) sahen Zeugen (18/19) um 22:15 Uhr einen am Falkenweg abgestellten Mercedes Vito, der im Vollbrand stand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug zuvor vom Firmengelände eines Gebäudereinigungsbetriebes an der Bunsenstraße in Bonn entwendet worden ist. Auf der Ladefläche befand sich nach Angaben eines Berechtigten eine hochwertige Wasserfilteranlage, die die Täter offenbar vor der Inbrandsetzung abluden. Zwei Unbekannte, die sich vor dem Brand am Fahrzeug befanden, liefen durch den Park in Richtung Entenfangstraße davon. Die Ermittlungen in der Brandsache übernahm das Kriminallkommissariiat 11 in Hürth.

Im weiteren Verlauf brannte um 02:00 Uhr am Montagmorgen (14. Dezember) ein betagter GMC Caballero (PickUp) mit Baujahr ´83, der als LKW zugelassen war, in der Hubertusstraße. Ein Zeuge (47) bemerkte auch hier eine Person in der Nähe des Brandortes. Sie war 180 Zentimeter groß, hatte kurze, blondgelockte Haare und war dunkel gekleidet. Einen Tatzusammenhang prüfen die Brandermittler derzeit.

In beiden Fällen suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen und der Flucht der vermeintlichen Täter machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich umgehend telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell