POL-REK: 201214-5: Zeugin bemerkte Diebe von Fahrradteilen - Hürth

Hinzugerufene Polizisten haben einen von zwei flüchtigen Tätern gestellt. Am Bahnhof Kalscheuren schauten sich am Sonntagmittag (13. Dezember) gegen 13:00 Uhr zwei Männer immer wieder verdächtig um und rüttelten an angeschlossenen Fahrrädern in einem Fahrradständer. Einer Zeugin fiel das Vorgehen der Männer auf, so dass diese die Polizei verständigte. Die hinzugerufenen Beamten erblickten die beiden Männer am Bahnhof und beabsichtigten sie zu kontrollieren. Sie ergriffen jedoch die Flucht, als sie die Beamten erblickten und sprangen ins Gleisbett. Beide Männer rannten in Richtung Hans-Böckler-Straße davon. Weitere Beamte, die auf der Anfahrt zum Tatort waren, begegneten einem der beschriebenen Männer und sprachen diesen sofort an. Seine Personalien stellten die Beamten fest, durchsuchten ihn und fanden mehrere Werkzeuge in seinem Rucksack. Ihn und seinen bislang unbekannten Komplizen erwarten nun Strafanzeigen wegen Diebstahls. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (akl)

