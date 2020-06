Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, L874/Thermik zu gering-Segelflieger landet im Feld

Coesfeld (ots)

Am Montag (22.6.20) ist ein Segelflieger gegen 15.50 Uhr auf einem Feld an der L874 bei Nottuln gelandet. Nach aktuellen Erkenntnissen war die Thermik zu gering. Der 21-jährige Pilot aus Mühlheim an der Ruhr brachte den Flieger unbeschadet runter. Er war in Essen gestartet und blieb nach derzeitigem Stand bei der Feldlandung unverletzt. Der Pilot kümmerte sich im Anschluss um den Abtransport.

