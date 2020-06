Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Schölling/Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Senden am Freitag (19.6.20) erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er gegen 20.10 Uhr die Straße Schölling in Fahrtrichtung Hiddingsel. In Höhe der Hausnummer 16 wollte der Motorradfahrer nach links abbiegen. Gleichzeitig setzte ein 40-jähriger Autofahrer aus Polen zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach links aus. Dennoch kam es zur Kollision. Das Auto fuhr in den linken Seitengraben, der Motorradfahrer stürzte. Mit einem Rettungswagen kam dieser in ein Krankenhaus. Fahrer und Beifahrer des Autos blieben unverletzt.

