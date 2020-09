Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch an der Max-Reger-Straße

Recklinghausen (ots)

Marl:

Am Donnerstag gegen 11 h ist eine Frau in eine Wohnung an der Max-Reger-Straße eingebrochen. Die Bewohnerin wurde durch Geräusche aufmerksam und sah, dass eine Frau in ihrer Wohnung war und Schmuck stahl. Die Bewohnerin rief um Hilfe, daraufhin flüchtete die Tatverdächtige mit der Beute. Die Tatverdächtige trug eine weiße Steppjacke. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell