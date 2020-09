Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei nimmt Mann nach Belästigungen in Gewahrsam

Recklinghausen (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Recklinghausen kam am Donnerstag in die Gewahrsamszelle, nachdem er um kurz vor 18.00 h an der Bochumer Straße drei Frauen belästigt hat. Der Mann war betrunken und hatte erst in einem Geschäft und anschließend draußen Frauen belästigt und sich teilweise währenddessen in den Schritt gefasst. Als die Polizei eintraf, zeigte er sich uneinsichtig und machte er sogar einer Polizeibeamtin gegenüber anzügliche Bemerkungen. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

