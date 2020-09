Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hoher Schaden an Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Aus nicht abschließend geklärter Ursache fuhr am Donnerstag, um 17:15 Uhr, ein 86-jähriger Autofahrer aus Bottrop frontal in das Ladenlokal einer Tankstelle an der Horster Straße (Stadtteil Batenbrock). Anschließend fuhr der Mann rückwärts gegen die Preissäule. Verletzt wurde niemand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand mindestens 10.000 Euro Sachschaden.

