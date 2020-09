Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Kupferdiebstahl festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag sind zwei Männer festgenommen worden, weil sie im Verdacht stehen, auf einem ehemaligen Zechengelände am Walkmühlenweg Kupfer gestohlen zu haben. Um kurz nach Mitternacht wurde ein Alarm ausgelöst. Die Polizei umstellte das Gelände und wurde bei der Durchsuchung des Geländes von einem Polizeihund und dem Hubschrauber unterstützt. Im Keller eines Gebäudes trafen die Beamten gegen 03.00 h auf zwei Männer, die große Taschen mit Kupfer und Werkzeugen dabei hatten. Die Männer, ein 42-Jähriger aus Herten und ein 34-jähriger Pole, wurden festgenommen und zur Wache gebracht. Wie sich herausstellte, hatten sich die Männer über einen Zaun Zutritt zum Gelände verschafft und die Kupferkabel aus den Gebäuden geholt. Sie waren offensichtlich mit Fahrrädern unterwegs. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an.

