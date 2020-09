Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf dem real-Parkplatz an der Siemensstraße hat es am Mittwoch, gegen 17.05 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Eine Zeugin konnte sehen, wie sich der Einkaufswagen eines älteren Ehepaares selbständig machte und gegen einen schwarzen VW Golf prallte. Der ältere Herr holte daraufhin den Einkaufswagen zurück und fuhr anschließend mit seinem PKW davon. Das Kennzeichen konnte die Zeugin nicht erkennen, bei dem Fahrzeug soll es sich um einen neueren, silbernen SUV handeln. Der Schaden am Golf wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Auf der Liebigstraße wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein roter Renault Captur angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

