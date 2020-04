Polizei Hamburg

POL-HH: 200405-4. Verkehrsunfall nach Nötigung und Trunkenheit in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.04.2020, 22:23 Uhr Unfallort: Hamburg-Othmarschen, Behringstraße

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Othmarschen sind gestern Abend zwei Personen leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst (VD 2) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhren ein 45-jähriger Deutscher mit seinem Mercedes E 320 sowie ein 27-jähriger Deutscher mit seinem Smart die Bundesautobahn (BAB) 7 in Richtung Norden. Der 27-Jährige überholte kurz darauf rechts den Mercedes. Der Fahrer des Mercedes lenkte daraufhin seinen Pkw hinter den Smart und betätigte die Lichthupe. Er beschleunigte sein Fahrzeug, überholte den Smart und versuchte diesen schließlich auszubremsen. Beide Fahrzeuge verließen nun die BAB an der Anschlussstelle Othmarschen und fuhren zunächst parallel die Behringstraße in Richtung stadteinwärts weiter. Kurz darauf versuchte der Mercedes-Fahrer mittels Fahrmanöver, wie Überholen, Abdrängen bzw. Ausbremsen, den 27-Jährigen zum Anhalten zu bewegen. Da dieses offenbar nicht gelang, stellte der 45-Jährige seinen Pkw quer und verhinderte somit die Weiterfahrt des Smart. Der Mercedes-Fahrer stieg aus und versuchte mit einem Schlagstock auf den Smart einzuschlagen. Der 27-Jährige reagierte auf den bevorstehenden Angriff und fuhr an dem Mercedes in einem großen Bogen vorbei. Hierbei stieß der Smart gegen eine Bordsteinkante und kippte auf die linke Fahrzeugseite.

Der 27-Jährige sowie seine 24-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und später in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 27-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Es besteht der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Des Weiteren wurden bei dem 45-Jährigen ein Schlagstock sowie Messer aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes (VD 2) dauern an.

