POL-HH: 200405-2. Task Force - Einsatz zur Drogenbekämpfung in mehreren Hamburger Stadtteilen

Zeit: Freitag, 03.04.2020, 05:30 Uhr - Sonntag, 05.04.2020, 01:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Bei einem weiteren Einsatz der Task Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Rauschgiftfahnder in dem o.g. Zeitraum insgesamt 122 Personen überprüft.

Sie verhängten 3 Platzverweise und 24 Aufenthaltsverbote.

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 17 haben bereits am Freitag einen 28-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen. Der Mann wurde durch die Fahnder in der Weidenallee angehalten und überprüft, da er zuvor mehrmals Betäubungsmittel an Personen verkauft hatte. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten geringe Mengen Marihuana sowie 20 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von 594 Gramm Marihuana, 2490 Euro mutmaßliches Dealgeld, zwei Schreckschusswaffen, Messer sowie Verpackungsmaterial.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige in das Untersuchungsgefängnis gebracht.

Die Polizei wird auch zukünftig ihre intensivierten Maßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität fortsetzen.

