POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Waltrop

Zwischen Montag 21:00 Uhr und Mittwoch 16:00 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Gaststätte an der Riphausstraße auf. Zunächst versuchten sie einen Spielautomaten aufzubrechen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie mit einem Laptop als Beute in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Mit einem Fahrrad und einem Rasenmäher als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Gartenlaube an der Springstraße. Der Einbruch soll zwischen Dienstag 14:00 Uhr und Mittwoch 13:30 Uhr stattgefunden haben. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Büro am Kaiserwall. In dem Gebäude wurden sämtliche Bürotüren aufgehebelt. Die Täter entwendeten Bargeld und Bankkarten. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Marl

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in eine Pizzeria an der Kolpingstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tür aufgehebelt um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend nahmen die Täter Geld als Beute mit und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

