Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann fährt gegen geparktes Auto

Recklinghausen (ots)

Auf der Gustav-Freytag-Straße ist am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, ein 78-jähriger Autofahrer verunglück. Der Senior kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen geparkten PKW. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt und zu weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Autos wird auf 6.000 Euro geschätzt. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 78-Jährige im Vorfeld bereits einen anderen Unfall hatte - an seinem Wagen wurden entsprechende (Unfall-)Spuren festgestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

