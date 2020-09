Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Umkleidekabinen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf / -West (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (02.09.2020) und in der Nacht zum Donnerstag (03.09.2020) aus Umkleidekabinen einer Gaststätte und einer Sportstätte Gegenstände gestohlen und sind unerkannt entkommen. Im Gewann Rappach drückten die Täter zwischen 23.00 Uhr und 08.30 Uhr an dem Nebengebäude einer Gaststätte ein Fenster auf. Sie betraten den Umkleideraum, durchwühlten sämtliche Schränke, beschädigten Teile des Inventars und stahlen eine Musikbox im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Straße Am Kräherwald brachen Unbekannte zwischen 18.05 Uhr und 19.05 Uhr gewaltsam mehrere Spinde auf, suchten nach Diebesgut und erbeuteten ein Portemonnaie. Zeugen des Vorfalls im Gewann Rappach werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden. Hinweise zu dem Diebstahl an der Straße Am Kräherwald nimmt das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 entgegen.

