Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Tankstellenshop in Markoldendorf

Einbeck (ots)

Dassel -vo. OT Markoldendorf, Ilmebahnstr. 22, Donnerstag, 10. Oktober 2019, 01.44 Uhr. Drei unbekannte Täter gelangen nach Aufbrechen einer Seitentüre in das Innere eines Tankstellenshops und entwenden zielgerichtet eine größere Menge von Tabakwaren. Bei der Tatausführung zum Ende hin werden die Täter von einer Zeugin beobachtet. Drei männliche, dunkel gekleidete Täter flüchten vom Tatort mit einem sportlich aussehenden dunklen VW Golf mit lauter Abgasanlage. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Der Einbruch wird vom 2. Fachkommissariat in Northeim bearbeitet. Zeugen, die weitere Hinwiese zu der Tat, zu dem Täterfahrzeug oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Polizei in Northeim zu melden.

