POL-ME: Nach tödlichem Verkehrsunfall in Ratingen: Polizei sucht weiterhin Zeugen - Ratingen - 1907136

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Dienstagvormittag (16. Juli 2019) auf dem Europaring in Ratingen ein Verkehrsunfall, an dessen Folgen eine 83-jährige Ratingerin am Freitag (19. Juli 2019) im Krankenhaus verstorben ist. Die Pressemeldung (OTS 10707109) zu dem Unfall mit Todesfolge finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4327589.

Noch immer ist das zuständige Verkehrskommissariat mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang beschäftigt. Bisher liegt der Polizei dazu nur eine konkrete Zeugenaussage vor. Daher wendet sich die Polizei nun noch einmal an die Öffentlichkeit, um weitere Zeugen des Unfalls zu suchen, welche sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Konkret suchen die Beamten dabei auch nach einem Paar, welches dem Opfer direkt nach dem Unfall Erste Hilfe geleistet hatte. Dabei soll es sich um eine etwa 40 Jahre alte, blonde Frau sowie ihren etwa gleichaltrigen Partner gehandelt haben. Sie sollen mit einem dunklen Kombi, vermutlich einem Skoda mit auswärtigem Kennzeichen, unterwegs gewesen sein. Eine weitere Beschreibung des Paares liegt der Polizei derzeit nicht vor.

Zudem kamen im Verlauf der Unfallaufnahme viele weitere Personen zur Unfallstelle - der Polizei ist derzeit leider nicht bekannt, ob sich darunter womöglich weitere Zeugen befanden.

Sachdienliche Hinweise zu den Ersthelfern sowie zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

