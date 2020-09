Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Auto gestohlen

Recklinghausen (ots)

Von dem Gelände eines Autohauses an der Wittener Straße wurde in der Nacht zu Freitag ein weißer Renault Twingo gestohlen. Ein Mann, ca. 25 bis 35 Jahre alt, untersetzt, ca. 1,70 m groß, dunkle, kurze Haare, graue Jeanshose, weißes T-Shirt, dunkle Weste und mit heller Umhängetasche, hat sich zur Tatzeit (gegen 00.30 h) auf dem Gelände aufgehalten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

