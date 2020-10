POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeug überschlägt sich - Unfallflucht - PKW prallt gegen Bahnschranke - Von Probefahrt nicht zurückgekehrt - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Blaufelden: PKW prallt gegen Bahnschranke

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr befuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem VW Golf die Bundesstraße 290 von Blaufelden in Richtung Bad-Mergentheim. Kurz nach Ortsende Blaufelden übersah sie eine sich gerade schließende Bahnschranke. Sie versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit der Bahnschranke nicht mehr verhindern. Hierbei wurde die Windschutzscheibe am PKW beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 17 Uhr befuhren zwei PKW hintereinander die Blaufelder Straße stadteinwärts. Die vorausfahrende 62-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine dahinterfahrende 23-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Wallhausen: Parkenden PKW beschädigt

Am Sonntag zwischen 09:40 Uhr und 22 Uhr wurde ein PKW BMW, welcher vor dem Kulturhaus in der Straße Am Freibad geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall am Scharfen Eck

Am Mittwoch kam es gegen 12.45 Uhr zu einem Unfall in der Johanniterstraße. Auf Höhe der Heimbacher Gasse fuhr ein 32-jähriger PKW-Lenker aus Unachtsamkeit auf einen davorstehenden PKW Ford auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Vellberg: Unimog kollidiert mit PKW

Am Mittwoch um kurz vor 13.30 Uhr befuhr eine 27-jährige Lenkerin eines PKW Ford die Landstraße 1064 von Spaichbühl in Richtung Schneckenweiler. Auf der Strecke war ein 22-Jähriger mit einem Unimog mit Mäharbeiten beschäftigt. Die Ford-lenkerin setzte zum Überholen des Unimog an, brach den Überholvorgang jedoch aufgrund Gegenverkehr ab. In diesem Moment setzte jedoch der Unimog-Fahrer zurück und stieß gegen den Ford. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug überschlägt sich

Am Mittwoch gegen 22:30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem PKW Audi die Landstraße 1060 von Schwäbisch Hall in Richtung Vellberg. Im Bereich der "Schwarzenlache" übersteuert der Fahrer sein Fahrzeug und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Der PKW kam ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurde der 33-Jährige schwer verletzt. Er konnte sich jedoch noch selbstständig aus dem PKW befreien und einen weiteren Verkehrsteilnehmer anhalten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Ilshofen: Von Probefahrt nicht zurückgekehrt

Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr erschienen zwei junge Männer im Alter von etwa 18-20 Jahren bei einem 54-jährigen Mann in der Burgbergstraße, welcher seinen Roller über das Internet zum Verkauf angeboten hatte. Die beiden Männer unternahmen eine Probefahrt mit dem Yamaha-Roller, von welcher sie nicht mehr zurückkehrten. Der blaue Yamaha-Roller mit dem aktuellen Kennzeichen SHA-PQ 5 hat einen Wert von etwa 900 Euro. Die erste Person, die sich Mohammad genannt hat, ist etwa 175cm groß und hat eine mollige Statur. Er hat schwarze Haare, die seitlich sehr kurz geschnitten waren sowie einen leichten Oberlippenbart. Er trug eine graue Jogginghose, eine dunkle Stoffjacke, weiße Sportschuhe und einen rotweißen Helm. Die zweite Person war ebenfalls etwa 175cm groß und schlank. Er hatte blonde Haare und trug eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose, weiße Sportschuhe und führte einen weinroten Helm mit sich. Hinweise auf die beiden Männer bzw. den Verbleib des entwendeten Rollers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen

Schwäbisch Hall: Kettenreaktion

Am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr kam es zu einem Unfall an einer Ampelkreuzung in der Bühlertalstraße. Eine 50-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr an einer Ampel los, ohne darauf zu achten, dass die Fahrzeuge vor ihr noch standen. Sie stieß gegen das Heck eines Ford Fiest6a, welcher durch den Anstoß auf einen davorstehenden PKW Audi aufgeschoben wurde. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Braunsbach: Omnibus streift PKW

Am Mittwoch gegen 13.50 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit einem Mercedes-Benz Kraftomnibus die Orlacher Straße in Richtung Braunsbach. In einer scharfen Linkskurve kam der Omnibus soweit auf die Gegenfahrbahn, dass er eine entgegenkommende Mercedes A-Klasse einer 61-jährigen Fahrerin streifte, welche bereits mit ihrem Fahrzeug angehalten hatte, als sie den Bus erkannte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um 11:30 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro an der Kreuzung der Fraschstraße zur Karlstraße. Ein 87-jähruger Ford-Fahrer wollte von der Fraschstraße in die Karlstraße einfahren. Hierbei übersah er einen Daimler-Benz eines 80-Jährigen, welcher die Kanzleistraße, die fließend in die Karlstraße übergeht, befuhr.

