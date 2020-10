Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, brennender Papiercontainer & Leergut entwendet

Waiblingen-Hegnach: Auffahrunfall

Ein 22 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 14:45 Uhr die Neckarstraße und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 34-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr dieser auf. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro.

Waiblingen: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Ein 48 Jahre alter VW-Fahrer übersah beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen den neben ihm fahrenden 33-jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Brennender Papiercontainer

Bisher unbekannte Täter setzten am Mittwochabend in der Fröbelstraße einen Papiercontainer in Brand. Der Container war direkt neben der Hausfassade der Grundschule abgestellt. Der brennende Container wurde gegen 21:45 Uhr bemerkt und konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Leutenbach, die mit insgesamt zehn Einsatzkräften vor Ort kam, schnell gelöscht und damit ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. An der Hausfassade entstand geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nun Zeugen, die am Mittwochabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Backnang: Auffahrunfall

6000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochabend bei einem Auffahrunfall. Eine 58-jährige Golf-Fahrerin befuhr gegen 19.20 Uhr die K 1897 von Oppenweiler-Zell in Richtung Backnang, als sie zu spät bemerkte, wie ein vorausfahrender Golf-Fahrer verkehrsbedingt stoppte. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Backnang: Am Zebrastreifen Fußgänger übersehen

Eine 37-jährige Frau querte am Mittwochmorgen gegen 8.05 Uhr im Berliner Ring an dem Fußgängerüberweg bei der Einmündung In der Plaisir die Fahrbahn. Ein von der linken Seite kommender Autofahrer hielt hierzu auch an, um die Frau, die mit ihrem dreijährigen Sohn unterwegs war, das Queren zu ermöglichen. Als die beiden ungefähr die Straße halb überquert hatten, fuhr von rechts ein schwarzer SUV vorbei. Die etwa 50-jährige Autofahrerin hat die beiden Fußgänger vermutlich komplett übersehen, denn sie fuhr ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren an den Fußgängern vorbei. Hierbei streifte sie noch den vom Junior mitgeführten Regenschirm. Verletzt wurde glücklicherweise bei dem Vorfall niemand. Zeugen hierzu, insbesondere auch der Autofahrer der am Zebrastreifen angehalten hatte, die Hinweise auf die unbekannte SUV-Lenkerin machen können, sollten sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Leergut entwendet

Am Dienstagabend kletterte zwischen 20.45 Uhr und 21.20 Uhr ein Dieb über einen Zaun und begab sich auf den Hof eines Getränkehandels in der Ohmstraße. Von dort entwendete er Pfandflaschen im Wert von ca. 235 Euro. Bei der Tatausführung waren vermutlich mehrere Personen beteiligt. Wer hierzu Verdächtiges beobachten konnte, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzten.

