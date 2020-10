Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erneuter Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall & rabiater Ladendieb

Rems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach: Erneuter Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin am 30.09.2020

Am Mittwoch, 30.09.2020 ereignete sich gegen 13 Uhr in der Fellbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Da der Unfallhergang noch immer nicht eindeutig geklärt werden konnte und davon auszugehen ist, dass mehrere Zeugen den Unfall beobachtet haben, bittet der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 erneut um Zeugenhinweise.

Anbei die Pressemeldung vom 01.10.2020:

Fellbach: Radfahrerin leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer von der Oeffinger Straße in die Fellbacher Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Kanalstraße kam es zu einem Unfall mit einer 55-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 700 Euro. Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, bittet der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Anrufe von Zeugen die den Unfall beobachten konnten.

Waiblingen: Rabiater Ladendieb

Ein 21-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 9:45 Uhr in einem Supermarkt in der Devizesstraße dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seinem Rucksack und seiner Jacke versteckte und ohne diese zu bezahlen die Kasse passieren wollte. Als er von einer Mitarbeiterin darauf angesprochen wurde, reagiert er sofort aggressiv. Einen hinzugerufenen Sicherheitsmitarbeiter attackierte er unvermittelt, würgte diesen und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Nur durch das beherzte Eingreifen von Kunden konnte der Mann letztlich fixiert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 21-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

