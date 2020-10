Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Zigarettenautomat aufgebrochen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 8:05 Uhr und 8:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in der Mozartstraße geparkten VW Up und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht zum Mittwoch in der Liedhornstraße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den kompletten Inhalt. Der Wert des entwendeten Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

