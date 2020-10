Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Schule - PKW-Aufbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines VW Crafter befuhr am Dienstag um 14:30 Uhr die L1022 von Alkertshausen in Richtung Herrentierbach. In einer dortigen Linkskurve kam er aufgrund von Nässe und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug drehte sich und landete auf dem Dach. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Krankenwagen ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.100 Euro.

Schrozberg: PKW kommt von Fahrbahn ab II

Am Dienstag um 06:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger mit seinem PKW Peugeot die Kreisstraße 2532 von Lindlein in Richtung Schrozberg. In einer dortigen Linkskurve kam der PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Liegen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Stimpfach: PKW-Aufbruch

Am Dienstag um 13.50 Uhr wurde festgestellt, dass an einem PKW Renault, welcher auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Zehnthausstraße abgestellt war, die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Vom Beifahrersitz wurde eine Handtasche inklusive Geldbörse entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Garten

Zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 07:30 Uhr, wurde aus einem Garten im Adelheidweg eine Solarleuchte entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Sachbeschädigung an Schule

An der Schmerachschule im Lindenweg wurden an einem Schuppen mehrere Plexiglasscheiben eingeschlagen. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904/940010 entgegen.

Gaildorf: Unfall vor Zebrastreifen

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall in der Gartenstraße mit einem Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ein 51-jähriger Fahrer eines PKW Audi befuhr die Gartenstraße in Fahrtrichtung Karlstraße. Direkt nach der Kreuzung zur Kochstraße erkannte der Audi-Lenker, dass an dem dortigen Zebrastreifen ein Fußgänger die Straße queren wollte. Der Audi-Fahrer fuhr mit seinem PKW über die Kreuzung, um direkt vor dem Zebrastreifen stehen zu bleiben. Zeitgleich wollte ein 31-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato von der Kochstraße nach links auf die Gartenstraße einfahren. Der Fiat-Fahrer ging davon aus, dass der Audi vor dem Kreuzungsbereich anhält und fuhr deswegen auf die Kreuzung ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

