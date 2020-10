Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Polizisten angegriffen, Mülltonnen angezündet, Feuer im Technikraum & Räder entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winndenden: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz des Wunnebades einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Motorrad umgeworfen und beschädigt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Dienstag im Zeitraum zwischen 7:15 Uhr und 12:10 Uhr ein in der Bahnhofstraße geparktes Motorrad umgeworfen. Die Yamaha kippte auf den dortigen Fahrradständer und wurde beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: 25.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 51-jähriger Fahrer eines Suzuki Swift fuhr am Dienstag gegen 16:00 Uhr die Westumfahrung entlang. Kurz bevor die zweispurige Richtungsfahrbahn einspurig wird, wollte er noch den Lkw eines 61-Jährigen überholen und prallte hierbei zunächst gegen eine Verkehrsinsel. Anschließend kollidierte er zudem mit dem Lkw. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro Sachschaden geschätzt.

Schorndorf: Polizisten angegriffen

Passanten teilten der Polizei am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr mit, dass sich am Bahnhof in einem Aufzug ein schlafender und vermutlich betrunkener Mann befindet. Die Ordnungshüter weckten den Mann und bewegten ihn zunächst dazu, den Aufzug zu verlassen. Im weiteren Verlauf wurde dieser allerdings immer aggressiver und griff die Polizisten an. Einen der Beamten drückte er kurzzeitig gegen einen stehenden Zug, weshalb ihm unter heftiger Gegenwehr Handschließen angelegt wurden. Anschließend versetzte er einem der Polizisten einen Fußtritt. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zunächst zum Polizeirevier verbracht. Zwei der Polizisten wurden durch den Mann leicht verletzt.

Murrhardt: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Fornsbacher Straße ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. Zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort abgestellten Roller und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Kernen im Remstal: Mülltonnen angezündet

Die örtliche Feuerwehr war am Mittwoch gegen 1.30 Uhr im Einsatz, nachdem in der Mühlstraße drei Mülltonnen in Brand gesetzt wurden. Es ist zu vermuten, dass die Brände mittels Böller angezündet wurden, da entsprechende Knallgeräusche im Umfeld wahrgenommen wurden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Feuer im Technikraum

Bei einem Brand in einem Firmengebäude entstand am Dienstagabend Sachschaden, der auf ca. 80.000 Euro beziffert wurde. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Wie festgestellt wurde, fing ein Kompressor in einem Technikraum infolge eines technischen Defekts Feuer, woraufhin sich dieses ausbreitete und einen Alarm auslöste. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Das Gebäude musste mit Belüftungsgeräten vom Qualm befreit und über einen längeren Zeitraum belüftet werden.

Fellbach: Unfallflucht

Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer parkte am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Straße Beim Seele rückwärts aus und beschädigte dabei einen auf der anderen Straßenseite stehenden Pkw Mini. Der Autofahrer stieg zunächst aus, begutachtete die Sachlage und fuhr dann weg. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang, weshalb der Autofahrer alsbald ermittelt werden konnte. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Fellbach: Kompletträder entwendet

Bei einem Autohaus in der Ottostraße wurden zwischen Montag- und Dienstagnachmittag an sechs Fahrzeugen die Räder demontiert und entwendet. Die hochwertigen Autos der Marke Audi wurden hierzu aufgebockt und auf Pflastersteine gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die Polizei in Schmiden hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07119519130 entgegengenommen werden.

Kernen im Remstal: Aufgefahren

6000 Euro Sachschaden verursachte am Dienstag kurz nach 11 Uhr ein Passat-Fahrer, der in Richtung Aalen unterwegs war. Kurz vor der Anschlussstelle Waiblingen Süd erkannte er zu spät das verkehrsbedingte abbremsen eines 64-jährigen Renault-Fahrers und fuhr auf dessen Fahrzeugheck auf. Verletzt wurde dabei niemand.

Fellbach: Anhänger machte sich selbständig

Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 10 Uhr den Finkenweg, als plötzlich der mitgeführte Anhänger sich von der Anhängerkupplung löste und sich selbständig machte. Der 750 Kg Anhänger prallte anschließend gegen ein dort geparktes Auto der Marke Peugeot und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

