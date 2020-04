Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Pkw fährt Lkw auf

Karlsruhe (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von insgesamt zirka 3.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr in Hambrücken ereignet hat.

Ein 52-jähriger Autofahrer war mit seinem Opel auf der Hauptstraße in Richtung Forst unterwegs. Dabei übersah er offensichtlich den am rechten Fahrbahnrand haltenden Lkw eines 54-Jährigen und fuhr halbseitig auf den Daimler-Benz auf. Durch den starken Aufprall wurde die Windschutzscheibe des Pkw nahezu bis zur Kopfstütze eingedrückt. Der Opel-Fahrer erlitt hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

