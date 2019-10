Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Jugendliche attackiert - Polizei sucht nach Zeugen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (09.10.) erstatteten zwei Jugendliche eine Anzeige bei der Polizei in Neuss. Die Beiden gaben an, dass am Mittwochmittag zwei Männer im Bereich "Alexianerplatz" auf sie zugekommen seien. Einer der Verdächtigen habe die Jugendlichen attackiert und ihnen ins Gesicht geschlagen. Zu dem Vorfall sei es gegen 13:45 Uhr gekommen. Die Jugendlichen wurden leicht verletzt. Eine Passantin habe die Tat mitbekommen und sei den Unbekannten noch gefolgt.

Zu den Verdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der erste Unbekannte ist Mitte 20 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schlank, trug Bart und sprach deutsch. Der andere Täter ist ungefähr 30 Jahre alt, circa 180 bis 190 Zentimeter groß, trug eine graue Jogginghose sowie eine Kappe.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen sowie der engagierten Passantin, die Hinweise zur Tat oder der Verdächtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02131 300-0 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell