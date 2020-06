Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kind bei Unfall verletzt

Lingen (ots)

Am Sonntagmittag ist es in der Straße Am Reinelhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Rad fahrendes Kind wurde dabei verletzt. Das Mädchen war gegen kurz vor 13 Uhr zusammen mit ihrer Schwester in Richtung Bernhard-Lohmann-Straße unterwegs. Hierbei touchierte ein überholender schwarzer Pkw das Fahrrad des Mädchens. Das Kind stürzte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

